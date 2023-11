LIVE ab 21 Uhr: Bayern trifft auf Galatasaray!

„Jo ist Stammspieler und Fixpunkt in meiner Mannschaft!“

Tuchel ließ keinen Zweifel daran, dass der in der deutschen Liga gesperrte Joshua Kimmich wieder in der Startelf zu finden sein wird - wohl zuungunsten von ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer. „Jo ist Stammspieler und Fixpunkt in meiner Mannschaft. Er wird auflaufen“, sagte Tuchel, dessen Team beim 3:1-Sieg im Hinspiel lange Probleme gehabt hatte.