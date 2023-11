Krankenschwester soll 17 Patienten getötet haben

Zuerst wurde Pressdee wegen des Mordes an zwei Männern im Alter von 55 und 83 Jahren angeklagt und wegen des Mordversuches an einem weiteren Opfer. Kürzlich wurde die Anklage um 19 anderen Patienten, die Pressdee zwischen 2020 und 2023 in fünf verschiedenen Pflegeeinrichtungen behandelt hatte, erweitert. Die neuen Anklagepunkte umfassen zwei Fälle von Mord ersten Grades, 17 Fälle von versuchtem Mord und 19 Fälle von Vernachlässigung einer pflegebedürftigen Person, wie die Generalstaatsanwältin von Pennsylvania, Michelle Henry, in einer Mitteilung erklärte.