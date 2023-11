Keine Chance für die WSG! „Die wollen wir nützen!“

Was damals den Erfolg brachte? „Wir hatten ein Team, das an sich glaubte, das alles abgerufen hat und das letztlich auch das nötige Glück hatte“, erinnert sich Silberberger, der darauf hofft, dass man die Sensation wiederholen kann: „In Österreich gegen Salzburg – das ist wie in Deutschland gegen Bayern zu spielen. Da muss man über sich hinauswachsen, da muss man auf Anschlag spielen können – sonst wird das nix!“