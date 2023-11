Swarovski kooperiert mit Kim Kardashians SKIMS

Körperschmuck, Dessous, Ready-to-wear-Kreationen - Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski macht ab sofort gemeinsame Sache mit US-Reality-TV-Star Kim Kardashian. Zusammen mit der ihrem Modelabel SKIMS habe Swarovski eine „bezaubernde“ Kollektion kreiert. Bald können Fans sich eine eigene Meinung bilden, denn die Teile werden am 7. November im „Swarovski Flagship Store“ in New York präsentiert!