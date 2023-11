Bundesliga-Profi verteidigt Pro-Palästina-Post

Am Montag hatte der FSV Mainz 05 dem zunächst freigestellten Fußballprofi eine Rückkehr ermöglicht. Der 28-jährige Niederländer kehre zeitnah in den Trainings- und Spielbetrieb zurück, gab der deutsche Bundesligist bekannt. El Ghazi wurde für die Veröffentlichung eines Pro-Palästina-Beitrages in den sozialen Medien vor zwei Wochen abgemahnt. „Er betonte sein Mitgefühl mit den Opfern dieses Angriffs wie auch mit allen Opfern dieses Konflikts. Er verdeutlichte glaubhaft, dass er auch das Existenzrecht Israels nicht infrage stellt“, hieß es. Hintergrund: Via Instagram hatte El Ghazi im Oktober einen Beitrag geteilt, der den Spruch „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ beinhaltete.