„Saudi-Arabien nimmt dich nicht mal geschenkt“

Karriereende wohl in Madrid

Doch es kam anders. Kroos befindet sich bereits in seiner zehnten Saison bei Real Madrid. Seine Profi-Karriere wird der 33-Jährige aller Voraussicht nach in der spanischen Hauptstadt beenden. „Beenden hier ist schon ganz gut“, so Jessica. Nur der Zeitpunkt sei noch offen. Der aktuelle Vertrag des Mittelfeld-Regisseurs läuft im Sommer 2024 aus.