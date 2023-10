Reitlehrerin ermordet ++ Deutsche Hamas-Geisel tot

Am Montagmorgen wurde in Tschechien auf einem Friedhof eine Frauenleiche, mit einer Kopfschussverletzung gefunden. Und: Nun herrscht traurige Gewissheit: Deutsche Hamas-Geisel Shani Louk ist tot. Das und mehr sind die Themen bei den Krone News am 30. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.