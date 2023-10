Wer ist der beste Maßschneider des Landes?

Österreichisch-italienische Vollprofis am Werk

„Als halbe Österreicherinnen fühlen wir uns sehr geehrt, Design made in Austria in dieser Form unterstützen zu dürfen. Die kreative und innovative Kraft der österreichischen Couturiers soll im In- und Ausland wahrgenommen werden. Wir haben uns bereits beim Shooting in einige Roben verliebt und freuen uns, wenn wir die ein oder andere Kreation auf den Wiener Bällen wieder sehen“, schwärmten die beiden.