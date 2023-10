Beim Top-Duo der Westliga hängt Haussegen schief

„Es war einfach nicht unser Tag“, haderte Pinzgau-Trainer Johannes Schützinger nach dem 1:1. Was ihn allerdings noch viel mehr als das Ergebnis störte, waren die Platzverweise von Semir Gvozdjar (Rot nach Beleidigung) und Alessandro Ziege (Gelb-Rot wegen Kritik). „Die Jungs lassen sich zu leicht reizen, das geht so nicht“, stöhnte der 39-Jährige. Neben einer Strafe in die Spielerkassa (bei Rot werden 200 Euro fällig) wird es auch vom Coach harte Konsequenzen geben: „In Zukunft werden halt diejenigen ihre Chance bekommen, die wissen, wie man sich am Platz zu verhalten hat.“ Auch hinsichtlich der kommenden Aufgaben sind zwei Sperren für Schützinger schwer zu verkraften: „Unser Kader ist ohnehin schon recht dünn besetzt. Und mit Hohenems und der Austria haben wir die stärksten Gegner der Liga in den kommenden zwei Spielen.“