Forscher legen 2700 Jahre alte Skulptur frei

Dorfbewohner versteckten Rumpf vor IS

Dass nun der Rest der Skulptur aufgetaucht ist, sei den Bewohnern des heutigen Dorfes Chorsabad zu verdanken, sagte Butterlin. Sie hätten den Rumpf des Schutzdämons im Jahr 2014 versteckt, bevor sie selbst vor der anrückenden Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in von der Regierung kontrollierte Gebiete geflohen seien. Damit hätten sie die Statue vor der Zerstörung bewahrt, so die Forscher.