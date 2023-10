Austria Lustenau gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Im ersten Duell hatte es in der 1. Runde am Ende ein 2:2-Remis gegeben. Seitdem hat sich Hartberg auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet. Erst der SK Sturm beendete in der Vorwoche die Serie der Oststeirer, die sieben Pflichtspiele ohne Niederlage geblieben waren. „Aber auch gegen Sturm war es ein Spiel, das schwer in Ordnung war“, sagte Trainer Markus Schopp und bestätigte, dass es derzeit nicht an Selbstvertrauen fehle. „Mit dieser Grundidee, mit diesem Grundgedanken geht man auch in die nächsten Spiele. Wohlwissend, dass es in den nächsten 90 Minuten darum geht, das zu bestätigen.“