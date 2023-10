Lkw mit Gastank umgekippt: Autobahnsperre in Tirol

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Freitag auf der A13 Brennerautobahn in Tirol: Der bulgarische Fahrer eines Lkw mit Gastank dürfte bei Steinach von der Fahrbahn abgekommen sein. Beim Versuch, den Transporter wieder zurückzulenken, kippte das Gefährt um. Die A13 musste daraufhin in beide Richtungen gesperrt werden. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen.