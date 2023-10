Die Dornbirner brauchen dringend Punkte

Friedrich freut sich

Mit dem FAC kommt auch ein alter Bekannter der Rothosen auf die Birkenwiese. Timo Friedrich, der im Sommer zu den Blau-Weißen wechselte, schnürte drei Jahre (2019-2022) in der Messestadt die Schuhe und lief in 70 Pflichtspielen auf. „Ich kenne die Birkenwiese und die Umgebung in- und auswendig. Es war wie eine zweite Heimat für mich“, sagt der Deutsche, „Darum weiß ich, dass es dort für uns sicher nicht leicht wird. Aber unser Ziel ist trotzdem ganz klar, in Dornbirn die vollen Punkte zu holen. Ich freue mich auf die Rückkehr.“