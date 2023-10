Pensionistin (70) musste Hasch-Kekse backen

Drogendealer schauen ganz sicher anders aus als die 70-Jährige, die vor 26 Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte und sich seither nur auf einen Stock gestützt fortbewegen kann. 2015 sei sie von der Tochter gedrängt worden, in ihrer Wiener Wohnung auf deren Cannabis-Pflanzen aufzupassen. Die Rentnerin goss brav und zupfte verwelkte Blätter ab. Bis 2018 kümmerte sie sich um in Summe 278 Stück. Darüber und über den Ertrag führte sie Buch. Jedes Gramm – in vier Jahren übrigens 4560 – wurde penibel eingetragen. „Mehr habe ich nicht gemacht“, sagte die Dame beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt.