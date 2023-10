St. Pöltens Trainerduo vor dem Aus

Nach dem 1:4 gegen Stripfing hatte St. Pöltens Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff im Gespräch mit der „Krone“ noch die Garantie abgegeben, dass das Trainerduo Helm/Pogatetz auch gegen Leoben auf der Bank sitzen würde. So war’s schließlich – die 1:2-Heimpleite am Sonntag gegen die in den letzten sieben Spielen sieglosen Steirer führte aber beim Ex-Bayern-Profi zu einem Umdenken. „Wir werden eine Nacht drüber schlafen.“ Weil Sportvorstand Thomas Nentwich gestern nicht vor Ort war – ohne ihn können Schlaudraff und Sportdirektor Tino Wawra die Trainerfrage nicht entscheiden.