Thiem schwärmt: „Mega-Energie“ und Super-Show

Dominic Thiem schwärmte. „Es war eine Mega-Energie in der Halle“, den Leuten wurde „eine Super-Show“ geboten. Gemeint ist damit freilich die vierte Auflage der Red Bull Bassline, die am Samstag zum dritten Mal nach Wien zurückkehrte. Die Show-Veranstaltung galt als Ouvertüre zum ATP-Turnier nächste Woche in der Stadthalle. Im Video (oben) sehen Sie die Highlights plus das Statement von Dominic Thiem.