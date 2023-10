Schwer verletzte Frau aus brennendem Auto gerettet

Zwei Schwer- und drei Leichtverletzte - darunter zwei Kinder - forderte am Freitagabend ein schrecklicher Verkehrsunfall im Tiroler Unterland. Ein 44-jähriger Autolenker hatte in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) in einer Kurve (!) den Pkw einer Rumänin überholt. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen einer Einheimischen (28). Letztlich krachten auch noch die Fahrzeuge der beiden Frauen zusammen. Ein Gefährt ging sofort in Flammen auf.