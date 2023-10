12-Jährige mit E-Scooter von schwarzem Pkw erfasst

Das 12-jährige Mädchen aus Villach war mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg nächst der Ossiacher Zeile in Villach in Richtung Norden unterwegs. Als sie auf der Radfahrerüberfahrt bei „Grün“ die Kreuzung mit der Klagenfurter Straße überquerte, wurde sie von einem in die Klagenfurter Straße einbiegenden kleinen, schwarzen Pkw erfasst. Das Mädchen stürzte auf die rechte Seite und blieb verletzt liegen. Die Lenkerin fuhr, ohne anzuhalten, einfach stadtauswärts weiter.