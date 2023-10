Britney Spears: Erstes Mal schon in der Schule

Schon in der vierten Klasse High School

In ihren kommenden Memoiren „The Woman in Me“, die am 24. Oktober erscheinen, gibt die Sängerin jetzt aber zu, dass sie ihre Jungfräulichkeit schon viel früher verlor: Schon in der vierten Klasse Highschool soll sie mit dem besten Kindheitsfreund ihres Bruders Bryan Spears geschlafen haben. Zu dem Zeitpunkt war Britney erst zarte 14 oder 15 Jahre alt.