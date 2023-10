„Einziger Pelz, den ich trage, ist mein eigener“

„Kolibri“ findet nicht, dass Thunbergs Aktionen oder die der Klimakleber zielführend sind. Man müsse auf Dialog setzen, sagt sie im aktuellen TV-Duell. Dass man sich für Themen einsetze, die einem wichtig sind, auch in Form von Demos, findet sie in Ordnung und macht das auch selbst. Einmal sogar in Form eines pikanten Fotoshootings, mit dem sie zum Ausdruck bringen wollte, dass sie gegen Tierpelze ist.