„Schon komisch, was er sich alles erlauben kann“

Wer die Adabei TV-Duelle verfolgt, weiß mittlerweile, dass „Wildsau“ Lydia Kelovitz kein großer Fan von Kanzler Nehammer ist. Aber was denkt sie über Ex-Kanzler Sebastian Kurz? „Das war unser Kanzler und jetzt steht er vor Gericht“, empört sich „Wildsau“ gleich zu Beginn der Sendung. Und auch „Kolibri“ findet: „Der Kurz kann sich immer aus allem rausreden. Schon komisch, war er sich alles erlauben kann.“ Ob die Beiden an ein Polit-Comeback von Kurz glauben und was sie in der österreichischen Politik vermissen, sehen Sie im Video oben.