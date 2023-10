„Ur oag!“ Der Streif-Wahnsinn in Kitzbühel

Die legendäre Streif in Kitzbühel bezwingen - etwa 200 Teilnehmern ist das am vergangenen Wochenende gelungen, und zwar nur mit menschlicher Muskelkraft. Im Rahmen der dritten Auflage der „World Extreme Run Challenge“ liefen sie die berüchtigte Strecke hinauf und hinunter und in der Innenstadt durchs Ziel. Sieger Christian Kirchler tat das in einer unglaublichen Zeit von nicht einmal einer Stunde. Dieses Video zeigt die Highlights und fängt die beste Stimmen von der Aftershow-Party ein. Tenor: „Ur oag!“