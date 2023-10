Forscher suchen Mini-Figuren von Tiroler Künstler

Kleine Dinge werden leicht übersehen. Vielleicht ist der im heutigen Südtirol geborene und zuletzt in Hall lebende Bildhauer und Holzschnitzer deshalb etwas in Vergessenheit geraten. Nicht so bei Annette Steinsiek. Die Literaturwissenschafterin und Kunsthistorikerin sitzt im Innsbrucker Brenner Archiv und sprüht nur so vor Begeisterung für das Universum von Ottmar Zeiller. Eine Liliput-Welt mit Weiten, die es erst zu entdecken gilt. Wenn Annette Steinsiek ihre Passion für dieses Thema erklären muss, tut sie es poetisch. „Ich habe für Winzigkeiten und Details von jeher ein Faible. Wohl weil die Menschheit und zu viele Individuen dazu neigen, sich auszubreiten“, erklärt sie und lenkt den Blick auf ein Detail in der Hand eines Zeiller-Däumlings: Ein Holzbalken, umschlungen von Armen im Millimeter-Format. „Der Balken lässt sich bewegen“, demonstriert die Forscherin begeistert.