„Alles machbar beim Nachbar“ ++ Thiem unter Druck

Das ÖFB-Team darf nach dem 0:1-Auswärtserfolg in Baku über die Qualifikation bei der EM-Endrunde jubeln, Dominic Thiem steht heute Abend in Antwerpen unter Druck und die Vorschau auf „Handball - Das Magazin“ - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 17. Oktober.