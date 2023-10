400.000 $ Preisgeld! Aber Chinas Ass liebt Salami

Kärntner Jause ist hoch im Kurs

Für Chen Siming - sie ist seit Jahren gut mit Jasmin Ouschan befreundet - ist’s hier eine andere Welt. „Alles fühlt sich so relaxed an. In China geht’s viel strikter zu. Und die Luft ist herrlich“, schwärmt die 29-Jährige, die bereits vor einer Woche anreiste, bei Jasmin in der Billard Academy trainierte - und ihre Liebe für Kärntner Jause entdeckte.