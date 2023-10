Mit Absicht? Lehre beim Zahnarzt ist oft Irrglaube

„Zahnärztliche Assistenz“ und „zahnärztliche Fachassistenz“ . . .

Sicher kein Einzelfall ist das, was einer jungen Frau aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya passierte: Sie arbeitete neun Monate lang 24 Stunden pro Woche bei einem Zahnarzt - und das in gutem Glauben, eine Lehre als „zahnärztliche Fachassistenz“ zu machen. „Im Laufe der Zeit wurde sie aber stutzig, dass sie nie in die Berufsschule einberufen wurde und dass sie nie einen Lehrvertrag bekommen hatte“, schildert Waidhofens Arbeiterkammerleiterin Sabine Draxler.