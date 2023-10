Kara: Vom Kreißsaal zurück auf das Radar vom ÖFB

„ÖFB-Legionär Ercan Kara wechselt in die Türkei.“ Die Meldung kam überraschend. Es war der 2. September, das Transferfenster in Österreich, gefühlt in ganz Europa schon zu. Außer eben in der Türkei. „Für mich kam es auch überraschend“, lächelt der 27-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. „Dann gab es die Option, ich wollte etwas anderes versuchen.“ Weg von Orlando City, raus aus dem Paradies. Noch dazu war der Stürmer bei den Lions in der Major League mit einem Millionen-Vertrag bis 2024 ausgestattet. Klingt verdächtig nach ungewolltem Abschied. Was der Stürmer vehement dementiert: „Orlando wollte mich nicht abgeben, ich habe um die Freigabe gebeten.“