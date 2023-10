Heimische Almrinder auf den Ötztaler Tellern

Tiroler Fleisch in Gastroküchen? Die „Riml-Betriebe“ in Sölden verarbeiteten in der Wintersaision 50 Tiroler Almrinder in Ganzen - from nose to tail wie man sagt. Ein Paradebeispiel für eine regionale Wertschöpfungskette, das aus Sicht aller Beteiligten Nachahmer finden soll.