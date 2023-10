Zweite Chance für gebrauchte Kinderkleidung

Dauerhafter Verkauf im Second-Hand-Geschäft

Rund ums Jahr bietet dagegen Carmen Roos aus Roitham Kinderwaren aus zweiter Hand an: In ihrem Geschäft „Farbenfroh“ in Steyrermühl liegen pro Saison 15.000 Artikel in den Regalen. Die Einnahmen werden 50/50 zwischen Shop und „Lieferant“ geteilt, die Preise werden von Roos festgelegt. „Ich freue mich, wenn jemand etwas Schönes findet! Und man sieht es der Kleidung wirklich nicht an, dass sie ,Second Hand‘ ist.“ Überrascht ist sie von ihrer Kundschaft: „Ursprünglich dachte ich, zu uns kommen die Ärmeren. Aber wir haben Kunden von der Mittelschicht bis rauf zum Doktor.“ Nachhaltigkeit dürfte also ein wichtiger Grund sein, gebrauchte Kinderware zu erwerben.