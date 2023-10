Pensionierte Feuerwehrleute verhinderten Tragödie

Schwarze Serie an Busunfällen

Die unheimliche Serie an schweren Busunfällen in diesem Jahr geht somit weiter. Im Frühjahr stürze etwa in Schladming ein Bus mit einer deutschen Polterrunde in die Tiefe, der Chauffeur und der Bräutigam starben. Ein Todesopfer forderte auch ein Flixbus-Unfall im September in Kärnten. Und gleich 21 Menschen ließen bei einem schweren Unfall Anfang Oktober im italienischen Venedig ihr Leben. Wie nun bekannt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Chef der Busfirma und zwei Beamte.