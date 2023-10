Verliebte Sylvie Meis kuschelt mit ihrem Millionär

Der Clip, den Arpa am Mittwoch auf Instagram veröffentlichte, enthüllt nämlich, dass Meis nicht allein auf der Hochzeit ihrer Freundin feierte. Ab Minute 01:10 ist die Moderatorin in einer innigen Umarmung mit ihrem Millionär bei der Hochzeitsparty zu sehen. Während er sie von hinten umarmt, kuschelt sie sich mit einem Lächeln im Gesicht an ihn.