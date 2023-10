34:25! Rekordmeister schießt Grazer aus der Halle

Mahr weiß: „So ist heuer noch viel möglich“

„Wir sind von Anfang an gut in die Partie gestartet und lagen gleich mit zwei, drei Toren vorne. Unsere Abwehr ist über das ganze Spiel hinweg gutgestanden und unsere Torhüter haben viele Bälle gehalten. So sind wir dann in der zweiten Hälfte auch zum Tempospiel gekommen“, analysierte Mahr. „Wenn wir so weiterspielen, ist heuer noch viel möglich.“ Hoffentlich auch am Samstag (17) und Sonntag (13) im EHF European Cup-Zweitrundenduell gegen den litauischen Meister VHC Sviesa.