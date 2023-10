„Bei dem Spitz bekomme ich heute noch Gänsehaut“

Die Gäste benötigten am 30. Oktober 1977 in ihrem letzten Gruppenspiel vor 70.000 Fans - darunter 5000 Österreichern - einen Sieg, um sich fix für die WM 1978 zu qualifizieren. Das erlösende 1:0 fiel in Minute 70; unmittelbar nach einem Stangenschuss der Türkei lief Krankl im Konter über links allen auf und davon, sein Querpass kam über Umwege zu Prohaska, der vollendete: „Eines meiner ganz wenigen Tore mit dem Spitz. Ich verspürte ein extremes Glücksgefühl, beim Gedanken daran bekomme ich heute noch Gänsehaut.“