Von Team abgereist! Neue Abwehrsorgen bei Bayern

Laut „Bild“ besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Dies würde für Upamecano eine Ausfallzeit von drei bis vier Wochen bedeuten. Eine MRT-Untersuchung soll noch ausstehen. Der Franzose war schon am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg in der 77. Minute ausgewechselt und am Oberschenkel behandelt worden.