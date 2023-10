Fußballer nach Verhaftung wieder auf freiem Fuß

Die beiden in den Niederlanden festgenommenen Fußball-Profis des polnischen Klubs Legia Warschau sind aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden und nach Polen zurückgekehrt. Der Portugiese Josue Pesqueira (33) und der Serbe Radovan Pankov (28) seien zuvor in Anwesenheit eines Anwalts in ihren Muttersprachen verhört worden, zitierte das Portal Onet.pl am Samstag den Sprecher von Legia Warschau.