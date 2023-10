Windsurfikone jagt in Doku gefährlichen Weltrekord

Er ist einer der schnellsten und besten Surfer der Welt, hält mit 42 Weltmeistertiteln einen beispiellosen Rekord und denkt auch im stolzen Alter von 54 Jahren noch lange nicht an die Pension: Windsurfikone Björn Dunkerbeck zeigt sich in seiner Doku „Born To Windsurf“ fitter und motivierter denn je.