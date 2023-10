Kremser Hauptverkehrsader blüht nun ganz neu auf

„Denn Verkehrseinschränkungen sind während der Bauzeit unvermeidbar“, appellieret Resch noch vor dem Sanierungsstart in der „Krone“ an die Kremser. Zu echten Einschränkungen und großräumigen Staus kam es während der gesamten Bauzeit jedoch nie – was durch gute Planungsarbeiten, aber auch durch die Maßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erklärbar ist. Just bei der Sanierung einiger heikler Verkehrsknotenpunkte herrschte Ausgangssperre.