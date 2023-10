„Geheimer Gangbang in Reality-TV-Show!“

Wie weit darf man in einer Reality-Show im TV gehen? Diese Frage stellte Moderatorin Annie Müller-Martinez an unsere Duell-Ladys Lydia Kelovitz, aka “Wildsau“, und Tara Tabitha. Während Lydia für grenzenloses Vergnügen ist, wenn sich alle dabei wohlfühlen, stehen für Tara die Gefühle an erster Stelle. Und sie platzte im Gespräch dann sogar mit einem Geheimnis heraus. In einer bekannten deutschen Reality-TV-Show, an der sie teilnahm, habe es sogar einen Gangbang gegeben, der aber niemals ausgestrahlt worden ist.

