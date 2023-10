Wärmepumpen-Hersteller expandiert nach Deutschland

Erst Ende des Vorjahres hatte iDM angekündigt, rund 16 Mio. Euro in einen Standort in Spittal an der Drau zu investieren. Die Kärntner Niederlassung sollte als zweites Standbein und künftiges Kompetenzzentrum für Großwärmepumpen etabliert werden, hieß es. In einer Bestandshalle der Pletzer Gruppe wurden dort zuletzt Teile der Logistik für den Hauptsitz abgewickelt. Jetzt sollte der Standort weiter aufgewertet und um eine moderne Produktionshalle erweitert werden. Noch heuer soll der Spatenstich für die neue, 5000 Quadratmeter große Halle erfolgen, wurde am Donnerstag bestätigt.