Jakob Jochmann: „Krems bekommt zu viele Gegentore“

Jakob Jochmann hat mit dem UHK Krems alles erreicht, was es zu holen gibt: Meisterschaft und Cup-Sieg mit den Wachauern! In „Handball - Das Magazin“ spricht der bereits vom Handballsport zurückgetretene Rückraumspieler über die aktuellen Probleme bei seinem Ex-Klub, der einen holprigen Start in die neue Saison hat. „Krems bekommt zu viele Gegentore“, analysiert er nüchtern. Die Abwehrharmonie muss noch hergestellt werden, Zweifel am Turnaround hat der 30-Jährige jedoch nicht.