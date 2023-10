„Dann holen wir eben Bergführer aus Holland“

„Es handelt sich klar um selbstständige Tätigkeiten“

„Es gab in letzter Zeit leider eine steigende Zahl solcher Fälle, wenn selbstständige Bergsportführer Touren für Alpinschulen durchführten“, ärgert sich Thomas Rabl, Präsident des Tiroler Bergsportführerverbandes. „Dabei handelt es sich ganz klar um selbstständige Tätigkeiten, das Arbeitsfeld lässt sich auch nur schwer in ein unselbstständiges System eingliedern“, betont Rabl. Durch die Tiroler Eigenart fallen nicht nur – oft nachträglich – für die Touranbieter Abgaben an. Es müssen zudem arbeitsrechtliche Vorschriften am Berg umgesetzt werden, die man de facto gar nicht realisieren kann.