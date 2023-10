„Ahnungsloser Wappler“ Alfred Tatar behielt recht

Und tatsächlich hat man den 40-jährigen Sageder in seiner dreimonatigen Ära in Linz noch nie frustriert erlebt. „Die haben uns den Arsch versohlt, aber ich nehme die Leistung auf meine Kappe. Vielleicht ist es mein Fehler, weil ich Veränderungen vorgenommen habe“, so Sageder. Die allerdings minimal waren - U21-Vizeeuropameister Talovierov hatte den angeschlagenen Luckeneder ersetzt. Interessant dazu die Analyse von Experte Alfred Tatar, der dem LASK attestierte, „dass er in dieser Saison noch nie an der Leistungsgrenze gespielt hat, da ist viel Luft nach oben im Vergleich zur Vorsaison.“