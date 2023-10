Nach Topspiel: Tuchel kritisiert Bayern-Duo scharf

Boateng im Training dabei

In der laufenden Saison sind Upamecano und Kim eigentlich gesetzt. Matthijs de Ligt, der aktuell angeschlagen ist, musste meist auf der Bank Platz nehmen. Greift Tuchel vielleicht schon bald auf Jerome Boateng, der am Sonntag am Bayern-Training teilnahm, aber noch keinen Vertrag vom deutschen Rekordmeister erhielt, zurück?