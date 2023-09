Kitzbühel extrem: Laufend (!) die Streif hinauf

Die Streif runter zu brausen, hat Kultstatus - sie in die andere Richtung zu bezwingen, ist aber ebenso extrem. Genau darum geht‘s bei der „World Extreme Rund Challenge“ am 14. Oktober: einmal die Streif hinauf- und wieder runter zu laufen. Hier im Video erfahren Sie alles, was Sie über die Veranstaltung wissen müssen. Zu Wort kommen unter anderem Sepp Resnik, Marcos Nader, Michaela Kotaskova und Michaela Wolf.