Lizz „entblößt“ sich: „Macht euch auf was gefasst“

„Da könnt ihr euch auf was gefasst machen!“ Lizz Görgl geht‘s auf die Frage nach der seelischen Entblößung verbal offensiv an. Die Doppel-Ski-Weltmeisterin, inzwischen als Sängerin etabliert, präsentierte vor Kurzem ihr Album „Danke für die Zeit“. Im Gespräch mit Michael Fally, aufgezeichnet am Rande der Präsentation im Vindobona, sinniert sie über ein glückliches Leben, Parallelen zwischen Spitzensport und Musik, Interviews direkt nach der Hangbesichtigung und Musizieren als wunderschöne Beschäftigung.