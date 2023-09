Legasthenie: „Es fehlen qualifizierte Lehrer“

Am 30. September ist der bundesweite Aktionstag für Legasthenie und Dyskalkulie. Rund ein Zehntel aller Schulkinder kämpft mit Legasthenie, also mit einer Schwäche beim Lesen und Schreiben. Doch unterstützt werden, die Kinder in den Schulen noch nicht optimal. „Also da ist einiges zu tun und es fehlt auch noch an qualifizierten Fortbildungen, denn die BHs sind dafür noch nicht ganz gewappnet und ich in meiner Tätigkeit“, sagt Patrick Thalhammer, Digital Education Expert im krone.tv-Talk mit Nina Coloini.