Polizei-Spezialeinheit: Die Waffe ist das Gespräch

550-mal in Verhandlung

Rund 550-mal war die Verhandlungsgruppe Süd seit ihrer Gründung am 1. Dezember 1993 in der Steiermark, in Kärnten und im südlichen Burgenland im Einsatz. 29 Mitglieder umfasst das Team, sechs Techniker inklusive. Die größte Herausforderung bis dato? „Sicher die Geiselnahme in der Justizanstalt Graz-Karlau“, zieht Fuik, ehemaliger Cobra-Offizier und heutiger Hofrat in der Landespolizeidirektion, Bilanz. „Das Gros unserer Einsätze betreffen Selbstmordankündigungen mit knapp 75 Prozent.“