Teure Badearena könnte zur kalten Dusche werden

Was „Krone“-Leser am Mittwoch in der Früh bereits wussten, wurde im Laufe des Tages dann auch offiziell bekannt gegeben. Der Baustart für die neue Badearena soll kommenden April, die Fertigstellung mit Ende des Jahres 2025 erfolgen. Die Eröffnung der so lang ersehnten Arena ist - wie berichtet - derzeit für den 1. Mai 2026 geplant. Bevor das alles passiert, muss aber Klarheit über die endgültigen Kosten für das Projekt herrschen. „Wir wollen die Entwurfsplanung bis zu Weihnachten abschließen und die Badearena im Jänner dann im Gemeinderat beschließen“, schildert SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch dazu im Gespräch mit der „Krone“.