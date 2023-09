Nächster Ausfall! Jetzt herrscht Alarm bei Bayern

„Abwehr-Alarm“ - so titelt die deutsche „Bild“ in großen Lettern. Wie die Zeitung berichtet, flog der angeschlagene Minjae Kim nicht mit nach Münster. Auch Matthijs de Ligt fehlt beim Pokal-Duell am Dienstag, der Niederländer hatte beim 7:0 gegen den VfL Bochum einen Schlag aufs Knie bekommen.