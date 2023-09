Fit wie Sylvie: Meis verrät ihr Mucki-Geheimnis

Selbst an Cheat-Days, also an Tagen, an denen auch mal genascht werden darf, versucht Sylvie, die Sünden so gesund wie möglich zu halten. Etwa wie beim Geburtstag einer Freundin und Hair- & Make-up-Artistin, die ebenfalls in Griechenland vor Ort ist, wie die Moderatorin der Zeitung verriet. Kuchen, Kese und Co. hätten sie daher auch „aus natürlichen Lebensmitteln wie Bananen, Datteln und diversen Früchten gezaubert“, freute sich Meis über die köstliche Alternative. Auf ein Glas Champagner habe sie aber nicht verzichten wollen.